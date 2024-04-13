Яким буде курс долара наступного тижня, 15-21 квітня: прогноз банкіра

В Україні на валютному ринку протягом тижня, від 15 по 21 квітня, можливі коливання курсу долара. Але вони не перевищать 1,5-2,0%. Ситуація на валютному ринку навряд чи здивує, адже основні тактичні та стратегічні дії Нацбанку не зміняться, до того ж відсутні економічні причини для якихось непередбачуваних змін.

Про це "РБК-Україна" сказав банкір Тарас Лєсовий.

За словами експерта, Нацбанк продовжить власну тактику регулювання співвідношення попиту і пропозиції через обсяги валютних інтервенцій.

Прогноз курсу:

Очікувані коридори валютних змін: міжбанк – 39-40 грн/долар та 42-43,5 грн/євро; готівковий ринок – 39-40 грн/долар та 41-43,5 грн/євро.

"Таким чином, наступного тижня, попри зміни на валютного ринку, вони не становитимуть загрози, не викликатимуть занепокоєння. Ринок живий, саме тому, хоч і з певними обмовками, і попри воєнний контекст, ситуація залишатиметься досить передбачуваною та стабільною у своїй мінливості", - констатував Лєсовий.

Формування курсів, як і раніше, відбуватиметься на основі показників безготівкового ринку з додаванням незначної комісії фінустанов.

Лєсовий також зауважив, що курсові коридори на міжбанку і готівковому ринку будуть майже однаковими, що відповідає тактиці регулятора до мінімізації множинних курсів.

"Проте однакові коридори – це ще не однакові курси, хоч на готівковому ринку курси банків і обмінників будуть в максимальному наближенні одне до одного", - додав експерт

А відсутність обмежень на готівковому ринку стане базовим для оцінки будь-яких можливих сплесків попиту: вони будуть ситуативними, незагрозливими для загального співвідношення попиту і пропозиції, вважає банкір.

Нагадаємо, експерт пояснив, що робити з доларом у квітні: тримати "під подушкою" чи продавати.

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