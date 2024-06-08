Яким буде курс долара наступного тижня: прогноз банкіра

Курс долара в середині червня буде на рівні 40-41 гривень.

У середині червня валютний ринок увійде в стан відносного спокою, але вже з новими курсовими коридорами у 40-41 грн/долар, 43-46 грн/євро.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, очільник департаменту казначейства Глобус Банку.

Лєсовий вважає, що матриця валютних змін впродовж 10-16 червня буде такою:

коридори допустимих (незагрозливих) валютних змін на міжбанку та готівковому ринку: 40-41 грн/долар та 43-45 грн /євро та 40-41,2 грн/долар та 43-46 грн/євро відповідно.

Залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,3-0,5 грн.

Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 2% від стартового курсу тижня.

"Таким чином, наступного тижня ринок житиме в парадигмі нових курсів і нових валютних коридорів. На ринок можуть тиснути інфляційні процеси, проте у регулятора достатньо можливостей, щоб в разі нагальної потреби втрутитися на ринок та уникнути будь-яких неконтрольованих курсових змін", - сказав Лєсовий.

Нагадаємо, з наближенням літа долар почав швидко дорожчати, хоча, зазвичай, бувало навпаки.ТСН дізнався, що відбувається з курсом валют і який історичний рекорд вже встановлено.

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