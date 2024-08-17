Яким буде курс долара наступного тижня: прогноз банкіра

Наступного тижня суттєвих змін на валютному ринку не відбудеться.

Про це в коментарі "РБК-Україна" сказав Тарас Лєсовий, очільник департаменту казначейства Глобус Банку.

За прогнозом банкіра, від 19 до 25 серпня ситуація на валютного ринку буде такою:

коридори допустимих валютних змін на міжбанку складуть 41-41,7 грн/долар та 43,5-45,5 грн/євро

на готівковому ринку - 41-42 грн грн/долар та 43,5-46,5 грн/євро

залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,3-0,5 грн

середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 2% від стартового курсу тижня

"Загалом можна очікувати на тиждень помірних змін, відносного затишшя. Однак вже згодом, найімовірніше вже восени, курсові зміни можуть стати більш відчутними. Однак поки зарано прогнозувати, чи перетне, а якщо перетне, то коли, верхню курсову межу в 42 грн/долар. Можна навіть сказати, що невдовзі 42 грн стане певним психологічним маркером для ринку", - сказав Лєсовий.

Нагадаємо, в НБУ пояснили, що зростання курсу було пов'язане зі збільшенням попиту на долар, а також зменшенням валютної виручки. Водночас Центробанк спрогнозував зростання пропозиції іноземної валюти. Очікується, що це зростання буде зумовлене продажем нового врожаю та експортом товарів через морський коридор. Крім того, очікується, що міжнародна допомога надасть додаткову підтримку інтервенціям НБУ.

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