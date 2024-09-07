Яким буде курс долара наступного тижня: прогноз банкіра

Вересень є надто важливим місяцем для валютного ринку.
Протягом наступного тижня на валютному ринку навряд чи можливе "курсове сум’яття". Основні зміни відбуватимуться в межах нових коридорах, а це 41-41,6 грн/долар на міжбанку та 41,2-41,8 грн/долар на готівковому ринку.
Про це сказав банкір Тарас Лєсовий в коментарі РБК-Україна.
"Не виключаємо, що така стабільність досягатиметься саме регулюванням: в разі потреби, регулятор досить оперативно може втрутитися та збільшити обсяг інтервенцій (наприклад, у випадку суттєвого зростання попиту). Однак такі зміни - є складником режиму “керованої гнучкості”: вільне курсоутворення м’яко коригується Нацбанком з метою встановлення рівноваги між попитом і пропозицією", - сказав фахівець.
Як це відбувається протягом року, будь-які поточні зміни не виходитимуть за межі усталеної системи: висхідний тренд обов’язково зміниться спадним, поточні курсові розбіжності будуть в прямому сенсі дріб’язковими.
"З огляду на обставини (економічні, воєнні) вересень є надто важливим місяцем для валютного ринку. Саме тому на рівні пожвавлення в стані покупців валюти, курсові стрімкі й неконтрольовані зміни є малоймовірними", - додав Лєсовий.
За прогнозом банкіра, основні характеристики валютного ринку з 9 по 15 вересня, будуть такими:
- коридори допустимих валютних змін на міжбанку складуть 41-41,6 грн/долар та 44-46 грн/євро, на готівковому ринку - 41,2-41,8 грн/долар та 44-46,5 грн/євро.
- середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,3-0,5 грн.
- середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 2% від стартового курсу тижня.
Як повідомлялося, 2025 року можуть з’явитися перші монети. Національний банк України планує виготовлення нових монет на заміну зношених і зіпсованих. Верховна Рада повинна вирішити - будуть це копійки чи шаги.
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