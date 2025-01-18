Яким буде курс долара наступного тижня: прогноз банкіра

В Україні протягом наступного тижня (20-26 січня, американський долар буде перебувати межах від 42 гривень. Очікується, що різких коливань не буде. Втім, як внутрішні, так і зовнішні фактори можуть вплинути на ситуацію.

Про це повідомив банкір Тарас Лєсовий в коментарі "24 Каналу".

За його словами, середина січня на валютному ринку стане активним період посиленої протидії інфляції. НБУ намагатиметься застосувати механізм валютних інтервенцій для врівноваження попиту та пропозиції. Саме тому офіційний курс перебуватиме в діапазоні 42-42,50 грн за дол. Лєсовий наголошує, що майже виключена різка і неочікувана зміна курсових показників.

Щодо готівкового ринку, каже експерт, не виключений емоційний період "передчуттів" від перших дій новообраного президента США Дональда Трампа, а також реакція суспільства на можливі наслідки агресії РФ та ситуацію на фронті.

Що сприятиме стабілізації на ринку валют:

Після пікового грудня зазвичай настає відносно спокійний січень, адже суттєво зменшаться прибутки громадян. Не забуваймо, що курсові показники на готівковому ринку формуються на основі курсів міжбанку з додаванням комісії фінустанов. І в межах режиму керованої гнучкості чинним залишиться різниця між безготівковим та готівковим курсами. На 23 січня заплановане засідання Монетарного комітету НБУ, на якому цілком ймовірно облікову ставку можуть переглянути. Облікова ставка є вагомим інструментом для посилення ваги гривні.

Нагадаємо, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин повідомляв, що в Україні 2025-го курс долара може сильно зрости та сягнути рекордних 47 гривень.

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