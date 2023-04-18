Яким буде курс долара протягом тижня, 17-24 квітня: прогноз експертки

Курс не перетне позначку у 38 гривень за один долар.

Протягом тижня, 17-24 квітня, курс долара на готівковому ринку України буде перебувати у діапазоні 37,50-38,40 гривень за долар. Втім, є ймовірність подальшого коригування готівкового курсу у бік зростання

Такий прогноз зробила директорка департаменту казначейських операцій Ганна Золотько, повідомляє "24 канал".

Протягом попереднього тижня у середньому вартість американської валюти зросла на 20 копійок - до 37,90 грн за долар.

"Враховуючи дуже помірну динаміку курсових змін протягом минулого тижня, ринок вже близький до цих позначок", - наголосила спеціалістка.

За її словами, у середньому протягом останнього тижня українці більше продавали безготівкової валюти, ніж купували.

"Це дає підстави говорити про ймовірність подальшого коригування готівкового курсу в бік зростання - до таких рівнів, коли покупка безготівкової валюти з розміщенням на тримісячному депозиті стане більш цікавою для українців", - розповіла Золотько.

Курс валют станом на 18 квітня

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок. Курс долара не змінився - 36,56 грн. Євро здешевшало на 27 коп. та коштує 40,14 грн. Польський злотий знизився на 3 коп. - до 8,67 грн.

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