Яким буде курс долара у першій половині серпня: прогноз банкіра

Наразі на ринку ажіотажу не спостерігається.
Впродовж наступних трьох тижнів на ринку спостерігатиметься відносне затишшя: всі курсові процеси можуть статися в межах нового валютного коридору у 40,7-41,7 грн за долар.
Про це повідомив банкір Тарас Лєсовий в коментарі "РБК-Україна".
"Крім того, НБУ, що вжив своєчасних заходів та стримав курсову швидкість, може зберегти обсяги валютних інтервенцій на рівні 200-250 млн доларів на банківський день і таким чином збалансує попит і пропозицію", - сказав він.
З його слів, з ринку зникли зародки ажіотажу. Зокрема, це стало наслідком оперативного втручання Нацбанку, а також "логічним заспокоєнням частини гравців через розв’язання питання зовнішнього боргу України".
"Можна сказати, що наразі триває перехідний період між літніми та осінніми курсами, які наближатимуться до закладеного в бюджеті на кінець року курсу у 42,1 грн за дол.", - прогнозує банкір.
Банкір прогнозує, що ситуація на валютному ринку впродовж 5-11 серпня буде такою:
- коридори допустимих валютних змін на міжбанку складуть 40,7-41,7 грн за дол.;
- залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,3-0,5 грн;
- середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 2% від стартового курсу тижня.
"За всіма ознаками, на ринку спостерігатиметься інерція стабільності, що може тривати аж до настання вересня", - зауважив Лєсовий.
Як повідомлялося, на пенсіонерів від 1 серпня чекають зміни. Виплати, збільшуються завдяки перерахункам та індексаціям. Однак цього місяця виплати буде підвищено шляхом нарахування спеціальних надбавок.
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