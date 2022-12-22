Яким буде курс долара 2023 року: свіжий прогноз економіста

Є фактори, які впливатимуть на вартість валюти 2023 року.

В Україні курс долара 2023 року очікується більш-менш стабільним.

Про це розповів фінансовий експерт, доктор економічних наук Василь Фурман, пише "Обозреватель".

"У короткостроковій перспективі ризики девальвації, на мою думку, низькі, наскільки це можливо в умовах війни", - каже експерт.

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Він пояснив, що курс долара в Україні в 2023 році залежатиме від багатьох факторів, але ключові - ритмічність надходження міжнародної допомоги у вересні-грудні, а також домовленості вищого політичного керівництва нашої держави з Євросоюзом, США.

За його даними, наразі обсяг міжнародних резервів перевищив довоєнний рівень - $27,9 млрд. Він забезпечує фінансування 3,5 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов'язань України та поточних операцій уряду і НБУ (Національного банку України).

Фурман також висловив сподівання, що Україна матиме нову програму з МВФ і зможе профінансувати свій дефіцит державного бюджету ($38 млрд) повною мірою без участі Нацбанку в монетизації.

Раніше економіст, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Олексій Геращенко також спрогнозував, що в Україні курс долара 2023 року буде стабільним. Як пояснив Геращенко, ключові чинники впливу на курс - політичні.

Нагадаємо, консенсус-група Focus Economics S. L. U вважає, що 2023 року курс долара в Україні може досягнути 51 грн.

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