Яким буде курс гривні 2023 року: чи очікувати "сюрпризів" на валютному ринку

Фіксований курс НБУ для безготівкових операцій залишається на рівні 36,6 гривні за долар.

За прогнозами міжнародних та українських фінансових організацій, найближчими 3- 6 місяцями курс гривні може коливатися, але несуттєво.

Про це 24 каналу розказав економіст та член ради НБУ Василь Фурман.

Він пригадав, що зараз в Україні є два курси. Перший – фіксований курс НБУ для безготівкових операцій, який залишається на рівні 36,6 гривні за долар. Другий - готівковий курс. Як зауважує Фурман, із ним трохи складніше. Зараз він складає орієнтовно 40 гривень за долар.

Яким буде курс гривні наступного року, впливають деяких показників. Це:

Золото-валютні резерви НБУ, які сьогодні нараховують близько 28 мільярдів доларів.

Це значна міжнародна фінансова допомога, яку сьогодні отримує наша держава.

Участь НБУ у фінансуванні бюджетних видатків.

"Я вважаю, що в короткостроковій перспективі ця стабільність на валютному ринку, яка є, буде зберігатися. Я думаю, що НБУ і надалі буде вживати максимум заходів, щоб зберегти купівельну стабільність нашої національної валюти", – впевнений Фурман.

Нагадаємо, раніше писали, яким буде курс долара 2023 року.

Гривня буде не 40, а 120, якщо не зменшити імпорт! - економіст Сергій Фурса

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