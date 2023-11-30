Яким буде курс валют на початку грудня: відповідь фінансиста

За словами експерта, найближчим часом ознак, що могли б похитнути стабільність ринку, немає.
На початку грудня різких коливань курсу долара не очікується.
Про це заявив начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, пише "Телеграф".
За словами експерта, наразі ситуація на валютному ринку залишиться досить прогнозованою – діє режим керованої гнучкості. Він передбачає втручання регулятора на міжбанк у разі виникнення загрозливих для ринку обставин.
Лєсовий заспокоює, що зараз відсутні ажіотажний попит на валюту або панічні настрої, що могли б похитнути стабільність ринку.
"Очікується, що згодом на ринку реалізовуватиметься новий етап лібералізації — а це скорочення різниці між курсами міжбанку, комбанків та На даний час ця різниця становить в середньому до 1,5%. Цілком можливо, поступово вона скоротиться до 0,7-1%", – каже фінансист.
Особливості курсу валют наступного тижня на думку Лєсового:
- часті, але несуттєві коливання курсів;
- відносно збалансований попит та пропозиція завдяки тактиці регулятора;
- щоденні зміни курсів на міжбанку не перевищать 0,2 грн.;
- різниця між купівлею та продажем безготівкової валюти не перевищить 0,1 грн;
- різниця між курсами купівлі та продажу на готівковому ринку становитиме від 0,3 до 0,5 грн;
- щоденні зміни курсів на готівковому ринку не перевищать 0,5 грн.;
- курсовий коридор на готівковому ринку буде на рівні 37–38 грн/дол. та 39–41 грн/євро.
Раніше економіст Олег Пензин розповів, що до кінця 2023 року курс долара в Україні суттєво не зміниться. А курс долара 2024 року в Україні залежить від того, скільки макрофінансової допомоги вона отримає.
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