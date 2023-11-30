Яким буде курс валют на початку грудня: відповідь фінансиста

За словами експерта, найближчим часом ознак, що могли б похитнути стабільність ринку, немає.

На початку грудня різких коливань курсу долара не очікується.

Про це заявив начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, пише "Телеграф".

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За словами експерта, наразі ситуація на валютному ринку залишиться досить прогнозованою – діє режим керованої гнучкості. Він передбачає втручання регулятора на міжбанк у разі виникнення загрозливих для ринку обставин.

Лєсовий заспокоює, що зараз відсутні ажіотажний попит на валюту або панічні настрої, що могли б похитнути стабільність ринку.

"Очікується, що згодом на ринку реалізовуватиметься новий етап лібералізації — а це скорочення різниці між курсами міжбанку, комбанків та На даний час ця різниця становить в середньому до 1,5%. Цілком можливо, поступово вона скоротиться до 0,7-1%", – каже фінансист.

Особливості курсу валют наступного тижня на думку Лєсового:

часті, але несуттєві коливання курсів;

відносно збалансований попит та пропозиція завдяки тактиці регулятора;

щоденні зміни курсів на міжбанку не перевищать 0,2 грн.;

різниця між купівлею та продажем безготівкової валюти не перевищить 0,1 грн;

різниця між курсами купівлі та продажу на готівковому ринку становитиме від 0,3 до 0,5 грн;

щоденні зміни курсів на готівковому ринку не перевищать 0,5 грн.;

курсовий коридор на готівковому ринку буде на рівні 37–38 грн/дол. та 39–41 грн/євро.

Раніше економіст Олег Пензин розповів, що до кінця 2023 року курс долара в Україні суттєво не зміниться. А курс долара 2024 року в Україні залежить від того, скільки макрофінансової допомоги вона отримає.

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