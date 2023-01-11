Умови перебування та надання допомоги для українців у Польщі змінюються: яким чином та коли

Які зміни та коли чекають на біженців з України в Польщі, читайте в матеріалі ТСН.ua

Польща змінила правила перебування для громадян України, нові умови набувають чинності від 1 березня 2023 року та стосуються отримання документів, плати за колективне житло.Польські законодавці вирішили врегулювати питання допомоги для громадян України.

Статус PESEL UKR обов'язковий для всіх біженців

Номер PESEL у Польщі — аналог українського ідентифікаційного номера у Польщі видається разом зі статусом тимчасового захисту. Примітку UKR роблять для всіх українців, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року.

Але, якщо досі оформити PESEL UKR тимчасово переміщена особа могла за бажанням, то з 1 березня його отримання стає обов'язковою умовою для всіх біженців. Скорочується і термін реєстрації 30 днів замість 90.

У випадку виїзду з Польщі на термін понад 30 днів статус PESEL UKR та всі пільги автоматично будуть скасовані.

Процедура скасування буде відбуватися завдяки тому, що органи соціального страхування (ZUS) отримуватимуть від Прикордонної служби інформацію з реєстру про перетин українцями кордону, отже проживання в Україні та регулярні візити у Польщу для отримання виплат стануть неможливі.

Водночас якщо український громадянин знову шукатиме захисту від війни в Польщі, PESEL UKR та відповідні пільги можна буде відновити.

Оплата за колективне житло

Від 1 березня 2023 року буде запроваджено оплату для тих біженців, які перебувають у місцях колективного проживання понад 120 днів. Досі термін перебування без оплати не обмежувався.

Від 1 березня цього року біженці, які перебувають у місцях колективного проживання понад 120 днів змушені будуть заплатити 50 % від вартості, але не більше ніж 40 злотих за добу.

але не більше ніж 40 злотих за добу. Від травня, за умови проживання понад 180 днів - 75 % вартості, але не більше ніж 60 злотих за добу.

Від оплати звільнять:

осіб з інвалідністю,

пенсіонерів,

тих, хто потребує допомоги сторонньої особи,

вагітних,

осіб, які виховують дітей віком до 12 місяців або трьох і більше дітей.

Документи Diia.pl для багаторазового перетинання кордону Польщі

Українці зможуть оформити електронну посвідку на проживання у застосунку Diia.pl (mObywatel — для українців). Цей електронний документ дозволить багаторазово перетинати кордон Польщі із закордонним паспортом без візи, а також подорожувати Європою та світом.

Карта побиту для українців

Якщо статус тимчасового захисту в Польщі дає право проживання до 3 років, то карта побиту дозволить планувати своє життя в країні тим українцям, які влаштувалися там на роботу або відкрили бізнес. Від 1 квітня 2023 року біженці зможуть подавати документи на отримання посвідки на тимчасове проживання – карти побиту. «Це спосіб задовольнити очікування біженців, які хочуть довше планувати своє життя в Польщі», — повідомив заступник голови Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Павел Шефернакер.

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