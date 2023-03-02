Якими будуть ціни на популярні продукти навесні-2023: прогноз аналітика

В Україні можуть змінитися ціни на курячі яйця, курятину, деякі овочі й молочні продукти. Їхня вартість навесні може знизитися.

Про це розповів аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки Павло Мартишев в коментарі OBOZREVATEL.

"Зараз відновлюється поголів'я курей. Тому що курятина, що яйця можуть показати або стабільність або зниження (ціни. – Ред.). Причому яйця взагалі – продукт, який показує циклічність у виробництві й ціні", – пояснив експерт.

Крім того, завдяки тому, що вдалося відновити виробництво молочної продукції, та через слабкий попит ціни на молоко та сметану вже стабілізувалися. Очікується, що навесні та влітку ціни на молочку не значно зміняться.

"Просісти можуть ціни на продукти з низьким ступенем переробки – це овочі, наприклад, картопля, а також молоко. Якщо ми говоримо про щось таке оброблене, то тут менше вірогідність, що ціни знизяться. Тобто відштовхуємося від цього. Для сезонних овочів ще час не прийшов, тому овочі продовжать бути дорогими в першій частині весни. По молочній продукції зараз плюс-мінус стабілізувалося молоко, сметана", – пояснив експерт.

Нагадаємо, в Україні підвищилася вартість томатів. Зокрема, це пов’язано зі скороченням постачання з Туреччини.

Раніше експерт розповів, чи зростуть тарифи на комунальні послуги до осені.

Читайте також: