Якими будуть курс долара і рівень інфляції в Україні: прогноз американського холдингу на 2022 рік

Якими будуть курс долара і рівень інфляції в Україні: прогноз американського холдингу на 2022 рік

Аналітики JPMorgan спрогнозували, якими будуть в Україні курс долара, ВВП, інфляція та дефіцит держбюджету в наступному році.

Американський фінансовий холдинг JP Morgan дав свої прогнози, яким буде курс долара і рівень інфляції в Україні на кінець 2021-го і у 2022 році.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Курс долара

За словами аналітиків, курс гривні в середньому за 2021 рік вийде на показник 27,4 грн/$. В кінці року він буде на рівні 27,5 грн/$.

У 2022 році очікується девальвація до 27,9 грн/$, на кінець наступного року — 28,5 грн/$.

Інфляція

JP Morgan підвищив прогноз середньорічної інфляції в Україні до 9,2%. Тоді як в квітні цього року прогнози були на рівні 9%. Аналітики вважають, що на кінець цього року інфляція складе 9,5%, а в кінці 2022-го — 8%.

інші прогнози

Дефіцит держбюджету України за підсумками 2021 року прогнозують на рівні 3,9%, у 2022-му — 3,2%

за підсумками 2021 року прогнозують на рівні 3,9%, у 2022-му — 3,2% ВВП України на кінець 2021-го зросте на 4,5%, у 2022 році — на 5%.

— Дефіцит платіжного балансу: в 2021 році — на рівні 1,6% ВВП, в наступному році — 2,3%

в 2021 році — на рівні 1,6% ВВП, в наступному році — 2,3% Облікова ставка: в січні-березні 2022 року зросте з нинішніх 8,5% річних до 9%. На кінець 2022 року вона становитиме 9,5% річних.

Нагадаємо, що інфляція в Україні побила чотирирічний рекорд: в НБУ пояснили, що підштовхувало ціни.

Підписуйтесь на наші канали в Telegram і Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання