Чи зростуть комунальні тарифи в жовтні, скільки сплачуватимуть українці

Деякі тарифи залишатимуться незмінними до кінця війни, оскільки на їхнє підвищення встановлений мораторій. На більшість комунальних тарифів мораторію немає, тому вони можуть зрости до закінчення опалювального сезону.

Тарифи заморожені, але не всі

У липні Верховна Рада ухвалила урядовий закон № 7427, яким встановила мораторій на підвищення тарифів на теплову енергію (її виробництво, транспортування), на послуги з її постачання, а також на постачання гарячої води, на послуги з розподілу природного газу. Замороження тарифів на зазначені комунальні послуги запроваджується на період дії воєнного стану в Україні та на 6 місяців після його завершення. Різницю в тарифах постачальникам сплачуватиме держава.

Тарифи на газ

Близько 98% побутових споживачів зараз є клієнтами держкомпанії НАК "Нафтогаз України". Від 1 травня мільйони домогосподарств автоматично були переведені до цього постачальника і отримують газ за фіксованим тарифом 7,96 грн за кубометр. Очікується, що таким тариф залишиться принаймні до кінця квітня 2023 року.

Ціни на електроенергію

Ціни на електроенергію для побутових споживачів у жовтні залишилися незмінними. Ще у квітні Кабмін прийняв постанову N 453, яка подовжує дію колишніх тарифів на електроенергію до 31 жовтня 2022 року. Тому ще принаймні в жовтні вартість електроенергії для побутових споживачів залишатиметься незмінною.

Тарифи на електроенергію у жовтні залежать від місячних обсягів споживання та зафіксовані на рівні:

в разі обсягу споживання до 250 кВт-год на місяць – 1,44 грн/кВт-год,

в разі обсягу споживання понад 250 кВт-год – 1,68 грн/кВт-год.

Наразі невідомо, чи продовжить уряд дію фіксованих тарифів і надалі. В Україні хочуть збільшити тариф на передавання електроенергії. На вартості електрики для побутових споживачів це не позначиться, однак нові ціни будуть закладені у собівартість виробництва товарів.

Тарифи на воду

Тарифи на централізоване водопостачання (холодну воду) та водовідведення встановлює Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) за узгодженням з органами місцевого самоврядування. Востаннє ці тарифи підвищилися від 1 січня 2022 року. В Україні немає єдиного тарифу на воду та каналізацію, вони різні в різних областях України. Від нового року вартість води може змінитися.

Тарифи на вивезення побутових відходів

Деякі органи місцевого самоврядування планують підняти цей тариф, деякі – вже піднімають. Це пов'язано з тим, що у складовій цього тарифу десь до 50% становлять паливно-мастильні матеріали, вартість яких зросла.

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