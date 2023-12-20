Якими будуть зарплати українців у 2024-2026 роках: Кабмін зробив прогноз

В уряді обіцяють зростання зарплат українців у наступні три роки.

У 2024 році відбудеться підвищення рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

Про це розповіли у Кабміні.

Середньомісячна зарплата

За прогнозом уряду: середньомісячна зарплата становитиме:

У 2024 році – 21 809 грн;

у 2025 році – 25 732 грн;

у 2026 році – 30 260 грн.

Мінімальна зарплата

Наразі в Україні мінімальна зарплата становить 6 700 гривень. Наступного року підвищити мінімалку планують у дві хвилі:

1 січня — до 7,1 тисячі гривень;

1 квітня — до 8 тисяч гривень.

Інфляція

Кабінет міністрів поргнозує сповільнення інфляції. За даними уряду, індекс споживчих цін може становити 9,7% у 2024 році, 8,1% у 2025 році та 6,9% у 2026 році.

Рівень безробіття

Рівень безробіття населення у віці 15-70 років прогнозують на рівні 19,7% робочої сили у 2024 році, 17,7% у 2025 році та 15% у 2026 році.

Раніше ми писали про міста, де в Україні найвищі зарплати.

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