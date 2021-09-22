Якісне поруч: UPG відкриває нові надсучасні АЗК по всій країні

Мережа АЗК UPG активно розвивається. Нові сучасні комплекси, де відвідувачі можуть не лише заправитися високоякісним пальним, а й скористатися низкою додаткових послуг, відкрилися ще у трьох українських містах: Одесі, Львові та Кременчуці.

Якість пального не може мати компромісів, а комфорт та затишок створюють настрій, від якого часто залежить, як складеться увесь день – автомобілісти добре про це знають. Саме тому АЗК UPG вже давно стали місцем, куди хочеться заїхати ще.

"Наші клієнти дуже лояльні до бренду UPG – повертаються до нас знову і знову. Кожен, хто вперше потрапляє на АЗК UPG, має можливість оцінити наш сервіс. Потім, заправивши повний бак свого авто, клієнт оцінює, як себе поводить його автомобіль по дорозі. І завжди повертається до нас знову. Що це, як не любов?! Саме ця емоційна складова і є основою креативної стратегії позиціювання бренду", – коментує маркетинг директор компанії Надія Гануліч-Манукян.

У компанії принципова позиція: пропонувати своїм покупцям тільки заводське пальне вихідної якості без присадок і добавок. Важливо, що пальне постачається відразу із заводу-виробника, що гарантує йому стандартизовану якість. UPG контролює на всіх етапах дотримання необхідних норм та правил транспортування та зберігання пального. Заправитися на АЗК можна усіма видами пального (бензини А-92, А-95, брендовий upg 100, ДП, газ).

Нові комплекси UPG – це масштабна локація, де сервіс продумано до найменших дрібниць. Їх збудовано так, щоб кожна хвилина, проведена на АЗК, була в задоволення і для дорослих, і для наймолодших клієнтів. Торгові зали сплановано за принципом duty free: світлова навігація, куток самообслуговування та маркет з великим асортиментом товарів, де є все, що потрібно в дорозі.

Подорожуючи з родиною чи поспішаючи у справах, можна смачно поїсти, не відхиляючись від маршруту. На нових АЗК відкрито мережу ресторанів, які працюють під брендом VIVO cafe. Тут можна як швидко перекусити, обравши з експрес-меню, так неквапливо смачно поїсти, насолоджуючись авторськими стравами, приготовленими виключно "з-під ножа" командою професійних кухарів.

Про бургери та хот-доги, а також фірмову ароматну каву, придбані на UPG, навіть ходять легенди. Клієнти у соціальних мережах зізнаються, що іноді свої маршрути прокладають, в тому числі, з урахуванням АЗК UPG на карті.

Спробуйте знайти найближчий АЗК, скориставшись мобільним додатком UPG, який, окрім цього, має ще безліч переваг. Наприклад, легко та швидко розраховуватися за пальне онлайн ще й отримати знижку: 50 коп/л на бензин і дизельне пальне, 30 коп/л – на газ. Через телефон ви зможете купити страви з фірмового VIVO cafe. Попереднє замовлення їжі та напоїв значно заощадить час у дорозі.

UPG розвиває програму лояльності UPGgood. Зареєструвавши картку миттєво на касі, на сайті компанії чи у мобільному додатку, отримаєте додаткові переваги, заправляючись пальним в мережі.

Сьогодні мережа UPG – це 73 об’єкти, які функціонують у 17 областях України. Компанія не лише відкриває нові комплекси, а модернізує існуючі, вдосконалюючи сервіс.

АЗК мережі легко впізнати за традиційним для UPG чорним кольором з неоновими елементами, який переважає у дизайні, та зеленим відтінком. Ви не проїдете повз, адже вас точно привабить масштабна красиво озеленена територія довкола комплексу, широка парковка чи велика кількість паливних колонок – а отже заощаджений час на заправку.

UPG дбає, аби якнайбільше автолюбителів по всій Україні заправлялися високоякісним пальним.

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