Який банк в Україні найчастіше відмовляє у видачі державної іпотеки

Запуск програми відбувся 1 березня 2021 року, і вже велика кількість сімей скористалися можливістю придбати власне житло.
У межах програми "Доступна іпотека" було видано 838 кредитів на суму 714,1 млн грн. На первинному ринку - 23,3%, на вторинному – 76,7% угод.
За даними Міністерства фінансів України, загалом до уповноважених банків надійшло 1216 заявок на участь у програмі на загальну суму 1054,54 млрд гривень.
Загальний рівень схвалення заявок банками - майже 70%. Однак різниця є: так, найменше відмовляє Кредобанк, а найбільше - державний Ощадбанк.
Учасниками державної програми є 17 банків, але у реаліях зрозуміло, що кредитують лише 5 з них. При цьому три з них — державні банки.
- 1 місце - "Кредобанк" (224 кредити на 190,6 млн грн);
- 2 місце - "Укргазбанк" (161 позика на 152 млн грн);
- 3 місце - "Ощадбанк" (160 позик на 139,5 млн грн);
- 4 місце - "Глобус" (142 кредити на 121,1 млн грн);
- 5 місце - "Приватбанк" (138 кредитів на 98,1 млн грн).
Нагадаємо, хто може дозволити собі квартиру мрії та де найбільше отримують кредитів - читайте у матеріалі ТСН.ua.
Читайте також:
- Як почати економити: п'ять порад від мільйонерів;
- Найбагатші сім'ї світу: хто вони та як збили статки.