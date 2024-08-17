Який пенсійний збір доведеться сплатити під час купівлі авто: роз'яснення ПФУ

Розмір пенсійного збору визначається в залежності від вартості транспортного засобу та розміру прожиткового мінімуму.

Під час першої державної реєстрації легкового автомобіля на території України фізичні та юридичні особи мають сплатити збір на обов’язкове державне пенсійне страхування. Розмір пенсійного збору залежить від вартості автівки та прожиткового мінімуму.

Про це повідомили у головному управлінні Пенсійного фонду України в Одеській області.

"Розмір пенсійного збору залежить від вартості авто та прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ПМПО), який з 1 січня 2024 року становить 3028 грн", – йдеться у повідомленні.

У ПФУ пояснили, що вартість автівки визначається відповідно до договору купівлі-продажу, договору міни, довідки органів митної служби, акту експертної оцінки вартості чи інших документів, що підтверджують ціну, сплачену за транспортний засіб.

Усі автівки за законом поділяються на три цінові категорії, для яких встановлені різні відсоткові ставки пенсійного збору:

недорогі автівки ціною до 165 розмірів ПМПО (до 499 620 грн) – пенсійний збір 3% від вартості, тобто до 15 тисяч гривень;

автівки у середньому ціновому діапазоні від 165 до 290 розмірів ПМПО (від 499 620 грн до 878 120 грн) – пенсійний збір 4% від вартості, тобто від 20 до 35 тисяч гривень;

дорогі авто ціною понад 290 розмірів ПМПО (від 878 120 грн) – пенсійний збір 5% від вартості, тобто від 44 тисяч гривень.

У Пенсійному фонді звернули увагу, що у деяких випадках покупці звільняються від сплати пенсійного збору. Зокрема податок у ПФУ не сплачується:

під час реєстрації електромобілів (не плутати з гібридними авто);

під час оформлення автівки для забезпечення транспортним засобом особи з інвалідністю згідно із законодавством;

під час успадкування легкових автомобілів відповідно до закону.

Водночас автомобілі, ввезені на територію України, як гуманітарна допомога, не підпадають під умови пільгового оформлення без сплати пенсійного збору.

Реєстрація транспортного засобу — це обов'язкова процедура, яку повинен пройти кожен власник автомобіля. Раніше для цього потрібно було витратити багато часу та нервів, стоячи в живих чергах, однак тепер все змінилося. Нагадаємо, як стати в електронну чергу на реєстрацію авто та які документи для цього потрібні.

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