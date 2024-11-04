Який потрібен стаж, щоб вийти зараз на пенсію у 60, 63 або 65 років

Скільки потрібно мати стажу, щоб вийти на пенсію цього року у 60, 63 або 65 років.

Щоб вийти на пенсію та її отримувати, українці віком 60, 63 або 65 років повинні мати певний страховий стаж, нагадують у Пенсійному фонді України.

Щороку страховий стаж, що дає право виходу на пенсію у 60 років, збільшується на рік — 2028-го він становитиме 35 років.

Який потрібен стаж, щоб вийти на пенсію 2024 року українцям, яким виповнилося 60, 63 або 65 років

Право на пенсію за віком 2024 року мають особи:

Громадяни, яким виповнилося 60 років, за наявності не менше 31 року страхового стажу.

У 63 роки ті українці, які мають не менше 21 року страхового стажу.

У 65 років можуть отримувати пенсію громадяни за наявності від 15 до 21 року страхового стажу.

Як оформити пенсію за віком

Щоб оформити пенсію, необхідно подати заяву про призначення пенсії та необхідні документи до Пенсійного фонду України. Це можна зробити за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду.

Документи, які необхідно надати:

Паспорт громадянина України (або ID-картка).

Реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Документи, які підтверджують страховий стаж (трудова книжка, диплом про навчання на денній формі, військовий квиток тощо).

Довідка про заробітну плату за будь-які 60 місяців поспіль до 30.06.2000 (за бажанням).

Реквізити банківського рахунку (якщо обрано спосіб виплати через банк).

Фотографія для пенсійного посвідчення розміром 2,5х3 см.

Свідоцтво про шлюб у разі зміни прізвища.

Інші документи.

Пенсія за віком призначається за зверненням особи від дня, наступного за днем досягнення нею пенсійного віку, якщо звернення відбулося не пізніше трьох місяців від дня настання такого віку.

Якщо страхового стажу не вистачає, за бажання його можна докупити шляхом добровільної участі в системі загальнообов’язкового соціального страхування.

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