Який потрібний стаж, щоб вийти на пенсію у 60, 63 чи 65 років: таблиця

Розповідаємо, скільки в якому році потрібно буде стажу, щоб вийти на пенсію за віком.

В Україні щорічно, до 2028 року, вимога до страхового стажу для виходу на пенсію зростатиме. Тобто, з кожним роком мінімальна величина стажу, який дозволяє вийти на пенсію у законні 60 років, буде збільшуватися.

Так, якщо цього року, щоб стати пенсіонером у 60, достатньо мати 29 років підтвердженого страхового стажу, то у 2023 році вже знадобиться цілих 30 років.

Ті пенсіонери, які мають менший стаж роботи, зможуть стати пенсіонерами лише у 63 чи 65 років.

У якому віці, за наявності якого страхового стажу зможуть вийти на пенсію за віком українці у 2023 році

Громадяни, яким виповниться у 2023 році 60 років, якщо в них буде стає не менше 30 років.

Українці, яким виповниться 63 роки, які накопичать не менше 20 років стажу.

Особи похилого віку яким виповниться у наступному році 65 років зі стажем не менше 15 років.

Ті ж громадяни, хто наступного року не зумів до 65 років накопичити й 15-річний стаж роботи, на пенсію розраховувати взагалі не можуть. Після досягнення 65 років зможуть лише отримувати соціальну допомогу від держави.

Поступовий перехід до нових вимог страхового стажу планується завершити у 2028 році. Тоді, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно буде мати щонайменше 35 років стажу.

Які вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію по роках

У 60 років вийти на пенсію зможуть ті, хто має відповідний стаж, а саме:

у 2022 році — від 29 років стажу,

у 2023 році — від 30 років стажу,

у 2024 році — від 31 року стажу,

у 2025 році — від 32 років стажу,

у 2026 році — від 33 років стажу,

у 2027 році — від 34 років стажу,

у 2028 році — від 35 років стажу.

З яким стажем, у якому році можна вийти на пенсію у 63 роки

у 2022 році — від 19 до 29 років стажу,

у 2023 році — від 20 до 30 років стажу,

у 2024 році — від 21 до 31 року стажу,

у 2025 році — від 22 до 32 років стажу,

у 2026 році — від 23 до 33 років стажу,

у 2027 році — від 24 до 34 років стажу,

у 2028 році — від 25 до 35 років стажу.

Який стаж потрібний, щоб вийти на пенсію у 65 років

у 2022 році — від 15 до 19 років стажу,

у 2023 році — від 15 до 20 років стажу,

у 2024 році — від 15 до 21 року стажу,

у 2025 році — від 15 до 22 років стажу,

у 2026 році — від 15 до 23 років стажу,

у 2027 році — від 15 до 24 років стажу,

у 2028 році — від 15 до 25 років стажу.

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