Який середній розмір пенсії в Україні, скільки пенсіонерів отримують пенсії понад 10 тисяч гривень

Який середній розмір пенсії в Україні, скільком пенсіонерам виплачують менше за середній розмір пенсії, який відсоток пенсіонерів отримують понад 10 тис. грн, читайте в матеріалі ТСН.ua

За даними Пенсійного фонду України станом на 1 жовтня 2022 року в країні налічується 10 726 239 пенсіонерів.

Середня пенсія становить 4 539,36 гривні.

Пенсії до 4 тисяч отримують понад 50% пенсіонерів.

У близько 39% пенсіонерів розмір пенсії становить від 2 до 3 тис. гривень.

Пенсію понад 10 тисяч гривень отримують 6,9% всіх пенсіонерів, близько 741 тис. осіб.

Пенсії за розміром розподіляються таким чином:

До 2000 гривень отримує 0,6% українських пенсіонерів, або 68 556 осіб, середня пенсія – 1 181,84 гривні.

Від 2001 до 3000 гривень – 38,5%, або 4 123 567 осіб, середня пенсія – 2 392,28 гривні.

Від 3001 до 4000 гривень – 23,5%, 2 524 874 особи, середня пенсія – 3 470,67 гривні.

Від 4001 до 5000 гривень отримує 11,4% або 1 223 262 особи, середня пенсія – 4 451,10 гривень.

Від 5001 до 10000 гривень – 19,1%, 2 044 767 осіб, середня пенсія – 6 770,98 гривні.

Понад 10 000 гривень отримує 6,9%, 741 213 осіб, середня пенсія – 14 424,33 гривні.

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