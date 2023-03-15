Який середній розмір пенсії в Україні після березневої індексації, наскільки зросли виплати

Який середній розмір пенсії, наскільки зросли виплати внаслідок березневої індексації читайте в матеріалі ТСН.ua

В результаті березневої індексації 2023 року підвищено розмір мінімальних пенсій та виплат окремим категоріям пенсіонерів.

Про результати перерахунку пенсій повідомила пресслужба Пенсійного фонду України. Від 1 березня перераховано пенсії для 10,5 млн пенсіонерів, мінімальне збільшення пенсій становить 100 грн, максимальне - 1500 грн. Середній розмір підвищення пенсій становить 579 гривень.

Середній розмір пенсій на 1 березня 2023 року становив 5 219,69 гривні, порівняно з 1 січня середній розмір пенсій виріс на 12,9%.

Розмір підвищення пенсії кожного конкретного пенсіонера визначено індивідуально з урахуванням його особистих показників, зокрема:

закону, згідно з яким пенсію призначили,

часу призначення,

тривалості страхового стажу,

величини заробітної плати,

належності до непрацюючих пенсіонерів та до певної вікової категорії.

Проіндексовано пенсії на коефіцієнт збільшення зарплати для розрахунку пенсій у розмірі 1,197 проіндексовано пенсії, призначені відповідно до законів України:

Пенсії із солідарної системи – 9 млн пенсіонерів, середній розмір підвищення – 587,41 гривні.

Пенсії постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи – 0,1 млн пенсіонерів, середній розмір підвищення – 998,54 гривні.

Пенсії військовослужбовців – 0,5 млн пенсіонерів, середній розмір підвищення – 1073,56 гривні.

Для 0,9 млн пенсій, призначених від 1 січня 2020 по 31 грудня 2022 р., які не підвищилися від 1 березня 2023 р., встановлено щомісячну доплату у розмірі 100 гривень.

Як зросли мінімальні розміри пенсій

Зросли розміри мінімальних пенсій для:

1,7 млн ​​пенсіонерів, які досягли віку 65 років, не працюють, отримують пенсію із солідарної системи та мають повний страховий стаж не менше 30 років у жінок та не менше 35 років у чоловіків, – до 3120 гривень; середній розмір підвищення – 385,48 гривні.

0,1 млн пенсіонерів, які отримують пенсію з інвалідності (військовослужбовці або постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи) – на коефіцієнт збільшення 1,197.

Збільшено розміри мінімальних пенсійних виплат для:

0,5 млн пенсіонерів, яким виповнилося 80 років і більше, які отримують пенсію із солідарної системи та мають страховий стаж не менше 20 років у жінок та не менше 25 років у чоловіків, — до 3120 гривень.

0,3 млн пенсіонерів віком від 70 до 80 років, які отримують пенсію із солідарної системи та мають страховий стаж не менше 30 років у жінок і не менше 35 років у чоловіків, — до 3000 гривень.

2,1 млн пенсіонерів віком до 70 років, які мають страховий стаж не менше 30 років у жінок і не менше 35 років у чоловіків, та особам з інвалідністю І групи, які отримують пенсії із солідарної системи, – до 2 760 гривень.

0,3 млн інших категорій пенсіонерів, що не працюють – до 2520 гривень.

Виплата перерахованих автоматично виплат провадиться, починаючи з 4 березня у встановлені дати.

Чому не перераховувались пенсії, призначені у 2020-2022 року

Пенсії, призначені у 2020-2022 роках, у березні 2023 року не підвищуються, тому що їх обчислення відбувалося з урахуванням показників середньої заробітної плати – відповідно 7763,17 гривні, 9118,81 гривні, 10846,37 гривні, які перевищують показник у розмірі 7405,03 гривні, що склався під час індексації цього року.

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