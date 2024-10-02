Якою буде ціна на електрику наступного року: експерт приголомшив сумою

На його думку, за 2-3 роки тариф на електрику може досягти 8-9 гривень.
На наступний рік вартість електроенергії для населення буде 6,5-7 гривень. Тобто на 2025 рік тариф зросте на 50-75%.
Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, передає Новини.LIVE.
"Це вже озвучили представники народний депутат Нагорняк, представники ДТЕК та YASNO", – каже Попенко.
На його думку, за 2-3 роки тариф на електрику може досягти 8-9 гривень.
Експерт пояснив, що попри обіцянки уряду не підвищувати тарифи на комунальні послуги, це стосується лише кількох послуг.
"У законі, який був ухвалений у серпні 2022 року, йдеться про всього три комунальні послуги: теплопостачання, гаряче водопостачання і розподіл газу. Всі інші комунальні послуги не прописані в законі і можуть бути підняті", – зазначає Олег Попенко.
Нагадаємо, що у червні уряд підвищив тариф на електроенергію для населення. З 1 червня він становить 4,32 грн/кВт і діятиме до кінця квітня 2025 року.
Раніше у Міненерго розповіли, що буде з цінами на газ в опалювальний сезон.
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