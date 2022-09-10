Якою буде ціна на газ до кінця опалювального сезону: уряд ухвалив остаточне рішення

Уряд подовжив термін дії ПСО, згідно з яким ціна на природний газ залишиться фіксованою - 7,96 грн/м³ - до 30 квітня 2023 року.
Окрім цього, як наголосили у Кабміні, це рішення дозволить не підвищувати тарифи на тепло й воду для населення.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у телеграм-сторінці.
"Ціна на блакитне паливо для виробників тепла на цей період залишиться незмінною, що дає можливість місцевій владі так само не підвищувати тарифи на тепло й воду для населення", - сказано у повідомленні.
Як пояснив Шмигаль, подовження терміну дії ПСО дозволить забезпечити безперебійне постачання газу та надійність функціонування ринку газу в Україні.
"Україна разом із Європою готується до складного опалювального сезону та враховує всі можливі сценарії, які може підступно реалізувати росія. Тож рішення Уряду дозволить забезпечити надійне й безперебійне постачання природного газу та надійність функціонування ринку газу в Україні", - зауважив український прем'єр.
Раніше в ОВА розповіли, як Київська область готується до складного опалювального сезону.
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