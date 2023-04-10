Якою буде ціна яєць після Великодня: прогноз від Мінагрополітики

Також у Мінагрополітики розповіли, якоб буде ціна курячого м’яса.

Після Великодня ціни на курячі яйця знизяться на третину.

Про це сказав перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За словами Висоцького, здорожчання яєць викликали чимало факторів, зокрема руйнуваня окупантами багатьох птахоферм.

Заступник міністра каже, що після Великодня буде зниження ціни на яйця, яке повинно протриматися як мінімум до середини літа.

"Ми наразі бачимо, що це буде від 20 до 40% в залежності від того, якою буде подальша ситуація на ринку кормів. Поки можна розраховувати, що мінімум на третину вони здешевшають", – сказав він.

Ціна на курятину

На відміну від яєць виробництво курячого м’яса менше постраждало від війни. Тому Висоцький прогнозує, що ціни на курятину більше не зростатимуть.

"Найближчим часом також прогнозується стабільна ситуація, як з точки зору об’ємів виробництва, так і цін. Жодних здорожчань чи дефіциту не передбачається", – підсумував заступник міністра.

Раніше ми повідомляли, наскільки та на які продукти зростуть ціни до Великодня.

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