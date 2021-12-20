Якою буде інфляція в Україні у 2022 році: економічний прогноз

Якою буде інфляція в Україні у 2022 році: економічний прогноз

За даними Держстату, за 11 місяців 2021 року інфляція в Україні склала 9,4%.

В Україні стрімко ростуть ціни. Тим часом курс долара продовжує зростати, особливо напередодні свят.

Що буде з інфляцією в нашій країні у 2022 року, йдеться у матеріалі ТСН.ua.

"Райдужні" прогнози НБУ

За даними Держстату, за 11 місяців 2021 року інфляція в Україні склала 9,4%, базова — 7,4%. У держбюджеті на 2022 рік народні депутати заклали прогнозовану споживчу інфляцію на рівні 6,2%. НБУ взагалі ставить ціль — повернутися до 5%.

Про це розповів заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук для Центру економічної стратегії, інформує "Суспільне".

За його словами, 2022 року інфляція в Україні складатиме 5%, а середня європейська ринкова ціна на газ за рік очікується на рівні 460 доларів за тисячу кубометрів.

"Поки що у нас актуальним залишається наш жовтневий прогноз з інфляційного звіту. По інфляції це 9,6% на кінець 2021 року і 5% на 2022 рік. Ну по 2021 року, скоріш за все, з урахуванням останніх цифр, останніх тенденцій ми будемо мати трохи вищу цифру, а на 2022 рік, я думаю, що в нас є всі шанси привести інфляцію до цілі – 5%" – заявив Ніколайчук.

Тим часом НБУ підвищив облікову ставку вп'яте за рік. За її допомогою НБУ встановлює для банків та інших суб’єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених і розміщених грошових коштів на відповідний період. Облікову ставку зазвичай підвищують для стримування зростання інфляції.

Думка екпертів

Експерти не поділяють таких позитивних настроїв держструктур.

Голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук у коментарі "Інтерфакс-Україна" заявив, що інфляція на кінець 2021 року становитиме в Україні 10,3%, а на кінець 2022 року знизиться до 7,2%. За його словами, до 5% інфляції Україна може повернутися лише у першому кварталі 2023 року.

Виконавча директорка Центру економічної стратегії Марія Репко у коментарі Forbes.ua назвала інфляційну динаміку 2022 року "неприємною для споживачів". У першому півріччі 2022 року Репко не радить сподіватися на помітне зниження темпів зростання цін.

Професор економіки Олексій Плотніков у коментарі "РБК-Україна" взагалі висловив думку, що Кабмін і НБУ могли прорахуватися у своїх прогнозах.

"Наша економіка дуже нестійка. Найменший подих зсередини або зовні у нас викликає серйозний стрибок", – сказав економіст.

Енергетичний фактор

Економічний експерт Данило Монін вважає, що на рівень інфляції може суттєво вплинути питання забезпечення енергоресурсами.

"Насамперед, це питання забезпечення енергоресурсами – як цієї зими, так і наступного опалювального сезону. Особливо в контексті майбутніх вільних цін на газ для населення та великої ймовірності вирішувати постачання енергоресурсів з Росією, яка буде зацікавлена зафіксувати високу ціну у довгостроковому контракті" , — пояснив Монін для видання "Коментарі".

З ним погоджується і Марія Репко. Вона вважає, що після закінчення опалювального сезону можливе підвищення цін на комунальні послуги.

"Після закінчення опалювального сезону можливе підвищення цін на комунальні послуги. Поки що надвисокі ціни на енергоносії не транслювалися в зростання тарифів і покриваються бюджетними та позабюджетними механізмами. Це нестійкий підхід. Найімовірніше він стане предметом обговорення з МВФ", — говорить виконавча директорка Центру економічної стратегії.

Загалом більшість експертів погоджуються, що інфляція в Україні залежить від цін на енергоносії, зокрема на газ. Якщо на європейському ринку ціна різко зросте, або РФ повністю припинить транзит газу Україною — це буде нести прямі наслідки для економіки.

Міжнародна ситуація

Восени 2021 року інфляція провідних економік світу досягла історичних максимумів. У Великій Британії вона склала 4,2% — максимум за 10 років. У США — рекордні 6,8% що є максимумом за останні 39 років. Федеральна резервна система (ФРС) знизила прогноз зростання ВВП Сполучених Штатів.

Високу інфляцію голова Федрезерва Джером Пауелл вважає основним ризиком для американської економіки і не виключив підвищення ставок.

Нагадаємо, що Нацбанк прогнозує зростання інфляції до 10% за підсумками 2021 року.

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