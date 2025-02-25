Якою буде пенсія в Україні 2025 року за наявності 30 років стажу

Пенсія в Україні: якою вона буде, якщо є 30 років стажу.

Як розрахувати пенсію

Розмір пенсії в Україні залежить від трудового (страхового) стажу, середньої заробітної плати за період роботи та загальної середньої зарплати в країні, встановленої Пенсійним фондом.

Пенсія розраховується за формулою, затвердженою законодавством, з урахуванням цих показників.

Формула для обчислення пенсії має такий вигляд: пенсія = Сз × Ікз × Кс, де:

Сз — середня заробітна плата в Україні за три роки перед виходом на пенсію;

Ікз — індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (співвідношення вашої середньої зарплати до середньої по країні);

Кс — коефіцієнт страхового стажу (кількість років стажу, помножена на 1%).

Тобто для особи, яка має 30 років стажу, коефіцієнт страхового стажу становитиме 0,30 (30 років × 1%).

Приклад розрахунку пенсії за наявності 30 років стажу та середньої заробітної плати 15 тисяч гривень

Якщо ваша середня зарплата становить 15 тисяч гривень (прогнозована середня по країні), тоді індивідуальний коефіцієнт заробітної плати буде 1,0. Коефіцієнт страхового стажу (Кс), як ми писали, для 30 років стажу становить 0,30. Тоді розрахунок пенсії буде таким: 15 000 грн × 1,0 × 0,30 = 4500 грн.

Щоб вийти на пенсію у 60 років 2025 року, необхідно мати щонайменше 32 роки страхового стажу. 2025 року вийти на пенсію за віком за умови 30 років стажу зможуть лише ті, яким виповниться 63 роки.

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