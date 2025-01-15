Якою буде вартість молочних продуктів: експерт поділився прогнозом

У 2024 році вартість молочних продуктів піднялася через зниження виробництва зерна та здорожчання комбікормів, а також через сезонне зменшення надоїв.

Про це розповів член Економічного дискусійного клубу, економіст Олег Пендзин в коментарі УНІАН.

"У 2024 році суттєво знизилися обсяги виробництва зернових (у тому числі кукурудзи) – врожай був менший, і зерно здорожчало. Через це здорожчала кормова база – комбікорм (складається в основному зі злакових, зокрема, кукурудзи), - сказав він.

Пендзин пояснив, що сезонні фактори, зокрема холодна погода, знижують надої молока в домогосподарствах, що призводить до зростання ціни на молоко-сировину. Він зазначив, що більшість молока-сировини в Україні виробляють саме домогосподарства.

За його словами, ціни на кормову базу не знижуватимуться, а єдиним чинником, який може обмежити зростання цін на молоко, є здатність людей платити за нього.

"Зараз виробники намагаються за допомогою маркетингових методів піднімати вартість продуктів. До прикладу, наразі покупці вже платять не за літр молока, а за 880 грамів, а пачка масла тепер не 200 г, а 180 г. Є купа способів, щоб не лякати споживача. Але по суті нічого не міняється – ціни будуть і далі зростати", - розповів він.

Він вказав, що за 2024 рік споживчий кошик в Україні подорожчав на 14%, в той час як ціна молока зросла на 20%. Економіст прогнозує, що до кінця 2025 року молоко-сировина подорожчає ще на 10-12%. Він також зазначив, що вартість молочних продуктів буде постійно зростати на 2-3% щомісяця до травня 2025 року, а після цього, коли худобу переведуть на відкрите пасовище, ціни можуть або стабілізуватися, або навіть знизитися.

Окрім того, Пендзин навів офіційні дані Держстату, за якими середня ціна пастеризованого молока в Україні в листопаді 2024 року становила 43,71 грн за літр, що на 5,5 грн більше, ніж на початку року. Ціни на вершкове масло, сметану та сири також зросли.

Нагадаємо, цього тижня українські садівники підвищили ціни на високоякісні яблука через зростання торгово-закупівельної активності.

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