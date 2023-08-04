Якою має бути зарплата, щоб заробити пенсію понад 10 тисяч грн

В Україні можна отримувати пенсію в 10 тисяч гривень і навіть більше, але для цього потрібно виконати певні умови.

Щоб заробити високу пенсію в Україні, потрібно мати середню офіційну зарплату за всі роки страхового (трудового) стажу приблизно у 2,2 рази вищу, ніж середня по країні.

Про це пише ТСН.ua.

Як пояснили нам у Пенсійному фонді, на сьогодні - це близько 40 тисяч грн на місяць. Ті, хто вже отримує такі пенсії – це переважно спецпенсії: народних депутатів, держслужбовців та силовиків високого рангу, науковців. Спецпенсії сягали 80% від заробітку, це майже втричі вище, ніж для звичайних трудових пенсій. Такі спецпенсії не призначаються від травня 2016 року.

Раніше стало відомо, що починаючи від серпня, деякі категорії пенсіонерів отримають підвищення пенсії від 400 до 1400 грн.

Хто отримає підвищені пенсії від 1 серпня

Підвищену пенсію від серпня почнуть отримувати громадяни, яким у липні 2023 року провели індексацію:

науковцям

державним службовцям

працівникам місцевого самоврядування

народним депутатам

Як підвищать спеціальні пенсії

Згідно з постановою Кабміну №168 від 24 лютого 2023 року, пенсії мають збільшитись від 100 до 1500 грн — розмір підвищення розраховується індивідуально:

науковці отримають більше на 422,51 грн (орієнтовно)

державні службовці — на 1046,70 грн

працівники місцевого самоврядування — на 634,89 грн

народні депутати — на 1450,98 грн

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