«Якщо Ігор Наумець втік з України, він не має морального права претендувати на активи, які залишились тут», - Сергій Шапран

Український бізнесмен Сергій Шапран в інтервʼю NADRA.INFO розповів про покупку ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» і пояснив, чи повʼязане це підприємство з олігархом-утікачем Ігорем Наумцем, який перебуває під санкціями РНБО.

За його словами, на момент покупки компанія не належала Наумцю, і була заблокована через проблеми з податковими штрафами, які Шапран погасив, коли став новим власником. Підприємець уточнив, що кримінальні справи щодо ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД», стосувалися економічних злочинів, а саме несплати податків, і не були повʼязані з санкціями проти олігарха-втікача і «російським слідом».

«Компанія «Будіндустрія-Сервіс ЛТД», відколи ми маємо до неї відношення – заплатила повну суму податків, які їй у тих справах нарахувало БЕБ. Законно чи незаконно, правильно чи неправильно нарахували – ми цю суму заплатили», - заявив Шапран і додав, що йдеться про податки на суму близько 9 млн грн.

Юрист Олена Доненко зауважила, що ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» і її власники ніколи не були під санкціями, і спецдозвіл на видобуток піску ніколи не був заблокованим. Також Шапран пояснив, що купив компанію лише після ретельних консультацій з юристами, які переконали його в законності угоди. Бо для бізнесмена було важливим не порушити закон і не обійти санкції.

«Про ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» в інтернеті писали, що вона мала відношення до Ігоря Наумця. Але де-факто, вона ніякого відношення до нього не мала! Коли хтось каже, що ми купували у нього – це неправда», - акцентує Сергій Шапран.

Він підкреслив, що має принципову позицію з цього приводу: якщо Наумець вирішив втекти з України, то він не має морального права претендувати на ті активи, які залишились тут.

«Він зробив свій вибір. Якщо він сказав, що він українець – він має перебувати тут. Є ж люди з російськими паспортами, які живуть в Україні? Я впевнений, що є. А коли ти ухвалюєш рішення, що живеш «там», то цим показуєш свою позицію», - каже підприємець.