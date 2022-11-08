Якщо не вистачає страхового стажу — на які виплати можна розраховувати

У 2023 році для виходу на пенсію, потрібно буде мати страхового стажу не менше 30 років. Що робити тим пенсіонерам, яким не вистачає стажу, читайте в матеріалі ТСН.ua

Особам, які досягнули 60 років, але мають менш як 29 років стажу, у 2023 році треба буде мати 30 років стажу, не буде призначена пенсія. На які виплати можуть розраховувати люди похилого віку у такому разі.

Таким особам держава надає соціальну допомогу або соціальну пенсію за віком.

Що таке соціальна пенсія за віком

Соціальна пенсія за віком або тимчасова соціальна допомога призначається громадянам України, які досягли пенсійного віку без необхідного страхового стажу. Згідно з Постановою КМУ № 1098 від 27.12.2017 «Про Порядок призначення тимчасової державної соціальної допомоги незайнятій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не отримала права на пенсійну виплату» допомогу замість пенсії можуть лише ті, хто на момент оформлення соціальних виплат має щонайменше 15 років страхового стажу. Гроші виплачуватимуться до досягнення такими особами віку, з якого вони набувають права на пенсійну виплату.

Як визначається розмір тимчасової соціальної допомоги

Розмір грошової допомоги особам пенсійного віку, які не мають права на пенсію, розраховується як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, та середньомісячним сукупним доходом сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців. Ця сума повинна бути не більшою за 100 % прожитковий мінімум для працездатних осіб.

Розмір соціальної пенсії за віком без трудового стажу перераховується кожні шість місяців з урахуванням майнових змін та середньомісячного сукупного доходу.

Від 1 грудня 2022 року заплановане підвищення прожиткового мінімуму, відповідно зросте сума пов’язаних із ним одноразових виплат., втому числі буде переглянутий і розмір соціальної допомоги.

Як отримати соціальну допомогу, які документи потрібні

Щоб отримувати соціальну допомогу, потрібно звернутися з документами до органів соцзахисту населення за місцем прописки чи фактичного проживання.

У разі оформлення пенсії не за пропискою, а за місцем проживання потрібно надати довідку про неотримання такої допомоги в органах соціального захисту за зареєстрованим місцем проживання.

Потрібно надати такий пакет документів:

Документ, що засвідчує особу пенсіонера та його місце проживання + ІПН.

Довідку про страховий стаж (видається в Пенсійному фонді на запит пенсіонера протягом 5 робочих днів).

Декларацію про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні пів року, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги.

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