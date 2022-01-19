Якщо податкова продовжить знищувати бізнес, в Україні його не стане – економіст про блокування рахунків «Арселор Міттал»

Якщо податкова продовжить знищувати бізнес, в Україні його не стане – економіст про блокування рахунків «Арселор Міттал»

«Не прийдуть більше інвестори. Мало того, що вони зараз виходять з України, тому що ось-ось нападе Росія. ОВДП у нас по жахливим абсолютно якимось ставкам реалізуються. Ще й внутрішньоукраїнські структури знищують бізнес», - пояснив він у ефірі телеканалу «Україна 24».

За його словами, наразі органи української влади мали би робити все можливе, щоб у нинішніх непростих умовах зберегти інвестиційну привабливість нашої країни. Натомість вони вдаються до тиску на підприємства, що призводить тільки до негативу.

«Це призведе до того, що і український інвестор вийде з України, і іноземний не прийде. Ось до цього це (блокування роботи «Арселор» - Ред.) призведе. І це від нас залежить, а не від зовнішніх якихось загроз. Це залежить абсолютно від інституцій України», - наголосив експерт.

Нагадаємо, 4 січня Офіс генерального прокурора заарештував банківські рахунки найбільшого українського металургійного комбінату «АрселорМіттал Кривий Ріг», чим заблокував роботу підприємства. У компанії висловили обурення цим рішенням і звернулися до суду.

Своєю чергою, інвестаналітик Сергій Фурса заявив, що блокування роботи підприємства – це ганебна історія, про яку говоритимуть навіть у Давосі, адже вона знищує інвестиційну привабливість України і свідчить про те, що в Україні відбувається вибірковий тиск на бізнес.