"Якщо продаватиме Татарстанська народна республіка" — Подоляк про майбутнє нафти РФ на європейського ринку

"Якщо продаватиме Татарстанська народна республіка" — Подоляк про майбутнє нафти РФ на європейського ринку

Після нападу Путіна на Україну Росія стала для світу непрогнозною країною, з якою не можна мати довгострокові проєкти.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що щойно Європа відмовиться від нафти й газу з Росії, яка вбиває мирних людей і нищить інфраструктуру України, й перейде до іншого постачальника, то вже не повернеться назад до послуг Москви.

Про це у Twitter повідомив Михайло Подоляк.

"Нафта й газ – єдине, що Москва експортує у світ, крім війни. Щойно Європа переходить до іншого постачальника, вона вже не повернеться назад (незалежно від того, чи завершиться війна). Для світу Росія – непрогнозна країна, з якою не можна мати довгострокові проєкти", - написав він.

Подоляк зауважив, що ще три місяці тому в Кремлі був "Північний потік – 2". Але після 24 лютого все змінилося.

" Через 10 років єдиною можливостями для російської нафти можна на європейському ринку буде, якщо її продаватиме Татарстанська народна республіка. Все ж точно ще йде за планом? Бо якийсь "складний прикол", - підсумував Подоляк.

Нагадаємо, Японія запровадить ембарго проти російської нафти.

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