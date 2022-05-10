"Якщо продаватиме Татарстанська народна республіка" — Подоляк про майбутнє нафти РФ на європейського ринку

Після нападу Путіна на Україну Росія стала для світу непрогнозною країною, з якою не можна мати довгострокові проєкти.
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що щойно Європа відмовиться від нафти й газу з Росії, яка вбиває мирних людей і нищить інфраструктуру України, й перейде до іншого постачальника, то вже не повернеться назад до послуг Москви.
Про це у Twitter повідомив Михайло Подоляк.
"Нафта й газ – єдине, що Москва експортує у світ, крім війни. Щойно Європа переходить до іншого постачальника, вона вже не повернеться назад (незалежно від того, чи завершиться війна). Для світу Росія – непрогнозна країна, з якою не можна мати довгострокові проєкти", - написав він.
Подоляк зауважив, що ще три місяці тому в Кремлі був "Північний потік – 2". Але після 24 лютого все змінилося.
"Через 10 років єдиною можливостями для російської нафти можна на європейському ринку буде, якщо її продаватиме Татарстанська народна республіка. Все ж точно ще йде за планом? Бо якийсь "складний прикол", - підсумував Подоляк.
Нагадаємо, Японія запровадить ембарго проти російської нафти.
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