"Якщо у вас немає накопичень, розраховувати на пенсію взагалі не варто", - міністр фінансів

"Якщо у вас немає накопичень, розраховувати на пенсію взагалі не варто", - міністр фінансів

Забезпечити пенсіями в майбутньому нинішнє активне населення можна тільки через впровадження накопичувальних пенсійних фондів.

Українцям не варто розраховувати на пенсію, якщо вона не буде включати накопичень в недержавні пенсійні фонди (НПФ).

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, пише Інтерфакс-Україна.

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Міністр зазначив, що має бути етапність:

"Ми не можемо відразу піти й роздати кошти недержавним пенсійним фондам, це неприйнятно. Тож на початку залучатимемо державну накопичувальну інституцію: державний пенсійний фонд чи державну керуючу компанію. До того ж на початковому етапі в нас небагато інструментів для вкладень - це можуть бути ОВДП. Багато скепсису, що, мовляв, ми йдемо проти течії, що накопичувальна система показала свою неефективність. Це не так. Солідарна пенсія має бути разом з накопичувальною".

Сергій Марченко акцентував на скороченні темпів працюючих людей в Україні:

"Якщо у вас немає накопичень в НПФ, розраховувати на пенсію взагалі не варто. Темпи старіння населення такі, що кількість працюючих постійно скорочуватиметься, а кількість пенсіонерів - зростатиме. Мені, 40-річному, на пенсію за нинішніх умов розраховувати не варто. Тоді два варіанти - або я сам шукаю можливості й відкладаю через НПФ, або створюються умови таких накопичень для всіх громадян. Це потягне фіскальні втрати бюджету, і це всі мають розуміти".

Це не стосується тих, хто вийде на пенсію через п'ять років, підкреслив міністр. Також на думку міністерки соціальної політики Марини Лазебної, якщо вдасться впровадити накопичувальну систему - можна збільшити середню пенсію від 3,7 до 7 тис. грн. Навіть за умов невеликих внесків 4% від заробітної плати.

Нагадаємо, в Україні від 2023 року запрацює накопичувальна пенсійна система. Відрахування будуть обов'язковими для всіх працівників, і в результаті з'явиться можливість отримувати виплати і з солідарної системи, і з накопичувальної. Накопичувальну пенсію будуть виплачувати додатково до солідарної та не зменшуватимуть її розмір.

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