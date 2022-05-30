Якщо понад місяць не був вдома, за комуналку можна не платити

Якщо понад місяць не був вдома, за комуналку можна не платити

Якщо людина понад 30 днів не знаходилась у квартирі чи в будинку під час війни, вона може звернутися із заявою для перерахування нарахованих до сплати житлово-комунальних послуг. Хто може отримати перерахунок, як саме це зробити - в матеріалі ТСН.ua

В уряді пообіцяли, що українцям, які були відсутні у своїх будинках понад 30 днів, не буде нараховувати плату за комуналку. Про це повідомила заступник міністра громад і територій Наталія Хоцянівська.

Перерахунок не стосується:

приміщень, обладнаних лічильниками, в такому разі потрібно надавати показники лічильників, тобто повторити ті, що були раніше,

вартості послуг управління багатоквартирним будинком,

послуг на тепло.

Щоб отримати перерахунок за відсутності в приміщенні понад 30 днів потрібно звернутися до постачальника послуг з одним з наступних документів:

довідкою про проходження лікування,

довідкою внутрішньо переміщеної особи,

довідкою, що свідчить про службу у ЗСУ.

Цього буде достатньо для проведення перерахунку постачальником послуг.

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