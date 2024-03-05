Яку пенсію отримають ті, в кого зараз мінімальна зарплата

Зауважимо, щоб цього року отримати пенсію у віці 60 років, потрібен 31 рік стажу.

В Україні ті, хто зараз отримує мінімальну зарплату в 7 100 грн, можуть розраховувати на майбутню пенсію в розмірі 2 361 грн. Це буде мінімальна пенсія за умови наявності 35 років стажу.

Про це інформує Оboz.ua.

Українці, які отримують мінімальну зарплату в 7 100 грн, однак мають 31 рік стажу, в майбутньому також отримуватимуть пенсію в розмірі 2 361 грн.

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Зазначається, що в обох випадках розрахунковий розмір пенсії менший за мінімальну виплату. Тому Пенсійний фонд сплачуватиме мінімальну пенсію в розмірі 2 361 грн.

Як розрахувати розмір пенсії

Відповідно до формули розрахунку пенсії, треба зарплату за останні три роки (слід користуватися даними ПФУ, які відрізняються від даних Держстату) множити на відношення власної зарплати до середньої, на стаж у роках і на 1%. Середня зарплата за три останні роки становить 13 547 грн.

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Щоб 2024 року отримати пенсію у віці 60 років, потрібен 31 рік стажу. Вже наступного року вимагатиметься наявність 32 років стажу. І таким чином поступово лише ті, хто має 35 років стажу, зможуть отримати пенсію у віці 60 років. Усім іншим для отримання пенсійних виплат доведеться працювати до 63 чи навіть 65 років.

Зауважимо, що ця норма була запроваджена в Україні ще 2017 року. Тоді пояснювалося, що через 10 років тільки 55% українців зможуть виходити на пенсію у віці 60 років. Іншим доведеться працювати довше.

Нагадаємо, що в березні в Україні разом зі щорічною індексацією проведуть перерахунок пенсій з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

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