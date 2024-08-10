Яку пенсію отримають українці з середньою зарплатою: названо суму

Середня пенсія в Україні зросла за останні три місяці приблизно на 73 грн.

Українці зі середньою заробітньою платнею можуть розраховувати на пенсію, розмір якої становитиме всього 5 401,5 грн. На таку виплату можна претендувати з 35 роками стажу.

Про це йдеться в публікації OBOZ.UA.

В Україні пенсія залежить від двох факторів: стажу та зарплати. Чим вища офіційна зарплата і більший стаж, тим більшою буде майбутня виплата.

Пенсію українцям рахують по формулі: середня зарплата за три останні роки помножити на співвідношення власної зарплати до середньої, на стаж в роках та на 1%. Отримана сума - розмір майбутньої пенсії.

"Середня пенсія в Україні зросла за останні три місяці приблизно на 73 грн, до 5816 грн. У січні 2024-го українці в середньому отримували 5385 грн. Якщо ж рахувати зміну розміру пенсії за весь час повномасштабної війни, то виплати зросли з 3991 до 5816 грн. Йдеться саме про середній показник", - вказано в повідомленні.

Раніше ми пояснювали, як оформити пенсію онлайн.

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