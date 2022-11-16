Яєчна шкаралупа як добриво і не лише: шість способів ефективного використання

Не всі знають яку саме яєчну шкаралупу використовувати для рослин. Як використовувати її ефективно в саду та на городі, читайте в матеріалі ТСН.ua

Яєчна шкарлупа – незамінне добриво. На 90% вона складається з карбонату кальцію, дуже цінного елементу для повноцінного розвитку рослин. Інші 10 % – це не менш важливі «корисності» такі як цинк, марганець, фтор і ще понад 20 елементів, які значно підвищують врожайність культур. Все, що потрібно зробити, щоб виростити хороши врожай — це подрібнити шкаралупу, розсипати по грядці та перекопати. Яєчна шкаралупа є природним вапняним добривом, з дією подібною крейді чи вапну. Тобто крім удобрювання грунту, яєчна шкарлупа дуже добре його розкислює. Підгодівля шкаралупою просто необхідна культурам, які потребують нейтральний чи слаболужний ґрунт. Це пасльоновим, капустяним, бобовим, гарбузовим культурам, коренеплодам, цибульним та зелені. Ще одна властивість шкарлупи — вона розпушує грунт, знижуючи його щільність, тим самим підвищуючи його повітря- та водопроникність. Яєчну шкаралупу можна використовувати у боротьбі з ведмедкою. Якщо до подрібненої шкаралупи додати олію та прикопати її у місцях скупчення цих шкідників, через деякий час можна побачити, що ведмедки загинули Якщо ви назбирали багато шкаралупи, її можна розкласти навколо штамбів дерев, в такому разі вона працюватиме як ефективна та корисна мульча. Особливо корисною вона буде для кісточкових – вишні, черешні, сливи, абрикосів. Мукою з яєчної шкаралупи здобрюють ґрунт для молодої розсади, вона є відмінний стимулятор росту молодих саджанців помідорів, перцю та капусти.

Щоб приготувати добриво з яєчної шкарлупи потрібно помити її водою, просушити протягом доби та подрібнити. І найголовніше, про що не знають багато господарів, все вище написане стосується лише «сирої» шкаралупи. Від шкаралупок варених яєць користі ніякої немає.

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