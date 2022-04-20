Японія планує збільшити обсяг екстрених позик для України до $300 мільйонів

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда анонсував виділення Україні кредиту в розмірі 300 млн доларів.
Японія планує збільшити обсяг позик Україні зі $100 мільйонів до $300 мільйонів.
Про це заявив прем'єр-міністр країни Фуміо Кісіда, передає пише Reuters з посиланням на МЗС Японії.
"Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив під час відеодзвінка з президентом США Джо Байденом та іншими лідерами, що Токіо тепер планує надати Україні 300 мільйонів доларів у вигляді позик у порівнянні з початковою пропозицією в 100 мільйонів доларів", - йдеться у повідомленні.
Кісіда підкреслив, що вплив агресії Росії поширюється не тільки на Європу, але й на Східну Азію.
Нагадаємо, в Японії затвердили виплати українським біженцям: хто і скільки отримає.
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