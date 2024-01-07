Японія виділила Україні майже $40 млн на системи виявлення дронів – подробиці

Гроші направлять на закупівлю систем для виявлення ворожих безпілотників.

Японія виділила Україні $37 млн доларів на системи виявлення безпілотників.

Про це заявила очільниця МЗС Японії Йоко Камікава 7 січня під час брифінгу з очільником МЗС України Дмитром Кулебою. Брифінг міністрів відбувався в укритті, оскільки на той момент у Києві була оголошена повітряна тривога.

"Японія активно просуває підтримку України, в рамках нашої підтримки Японія нещодавно вирішила внести 37 млн доларів до трастового фонду НАТО, щоб забезпечити систему виявлення безпілотних літальних апаратів", - заявила Йоко Камікава.

Крім того, щоб допомогти українцям пережити зиму, Японія надала п’ять мобільних генераторів та сім трансформаторів. Очільниця МЗС Японії сьогодні офіційно передасть ці обладнання.

Йоко Камікава також засудила нещодавні ракетні та безпілотні атаки Росії по Україні і висловила щирі співчуття жертвам цих атак.

Нагадаємо, 7 січня до Києва прибула міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава. Вона зустрілась з українським колегою Дмитром Кулебою, відвідала Бучу, Ірпінь та має намір відвідати притулок для переселенців.

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