Японська компанія із виробництва верстатів оголосила про закриття бізнесу в Росії

Японська компанія із виробництва верстатів оголосила про закриття бізнесу в Росії

Японська корпорація DMG Mori Seiki із виробництва точного машинного обладнання оголосила про закриття свого бізнесу на території Росії.

Компанія, яка виробляє верстати, закрила своє російське представництво, а також завод в Ульяновську.

Про це повідомив президент DMG Mori Seiki Масахіко Морі в інтерв'ю газеті Asahi Shimbun.

Зазначається, що на заводі в Ульяновську внаслідок цього звільнили близько 200 працівників. Також було звільнено близько 70 працівників торгово-сервісної бази у Москві.

За словами Морі, продажі в Росії складали близько 2% від загального обсягу, тому очікується, що наслідки виходу з російського ринку будуть незначними.

Як пише Asahi Shimbun, це перший великий японський виробник, який повідомив про повний вихід з Росії.

Російська юрособа DMG Mori Seiki - ТОВ "ДМГ Морі Рус" - на 99% належить зареєстрованій у Швейцарії DMG Mori Sales and Service Holding. З сайту російського підрозділу компанії зникла вся інформація, окрім контактів сервісних центрів у Москві та Єкатеринбурзі.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 106-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

У відповідь на російську агресію низка країн, зокрема США, Канада, Велика Британія, ЄС, Японія, інші, ввели проти Москви безпрецедентні економічні та персональні санкції. Водночас міжнародні та європейські компанії заявили про вихід з російського ринку.

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