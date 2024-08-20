YASNO: Кияни отримуватимуть на смартфони повідомлення про відключення світла

В мобільному застосунку YASNO Mobile кияни можуть підключити сповіщення про стабілізаційні відключення електроенергії і вони зможуть першими дізнаватися, коли за графіком не буде світла за конкретною адресою.

Про це повідомляють у YASNO.

Застосунок сповіщатиме про відключення та перед тим, як постачання електроенергії буде відновлене.

Якщо ви маєте застосунок, зареєструвалися та додали адресу до графіку відключень, то такі сповіщення будете отримувати автоматично. Вони будуть надходити у вигляді пуш-повідомлень. Натиснувши на пуш, ви можете перейти безпосередньо до самого повідомлення в застосунку. Всі пуш-сповіщення збиратимуться у центрі сповіщень.

Вказати, чи бажаєте ви отримувати повідомлення про відключення, можна у налаштуваннях застосунку.

«Нам важливо, щоб клієнти мали можливість планувати своє життя навіть якщо діють відключення. Тому додали сповіщення про фактичне знеструмлення до мобільного застосунку YASNO Mobile. Поки що сервіс доступний лише для киян, але згодом від буде працювати також і для клієнтів у Дніпропетровській області», - говорить СЕО YASNO Сергій Коваленко.

Нагадаємо, за інформацією «Укренерго», 20 серпня графіки відключень світла діятимуть з 16:00 до 24:00 в усіх регіонах.