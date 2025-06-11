YASNO сплатив 239,5 млн грн податків за І квартал 2025 року

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Про це йдеться в повідомленні YASNO.

Зазначається, що при цьому компанії, які працюють під брендом YASNO, а це чотири компанії-постачальника, енергосервісна компанія та операційна компанія, перерахували до місцевих бюджетів сукупно 28 млн грн, до центрального бюджету – 211,5 млн грн.

«Коли ми говоримо про відновлення країни, в тому числі – енергетичної інфраструктури, то розуміємо, що починати потрібно з себе. І вчасна оплата податків – це наш мінімальний внесок у перемогу та відбудову України», - говорить Сергій Коваленко, СЕО YASNO.

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Нагадаємо, раніше операційний холдинг Д.Солюшнс, що входить в групу ДТЕК Ріната Ахметова, був внесений до ініціативи сумлінних платників податків – Клубу білого бізнесу.