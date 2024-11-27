Яйця на вагу золота: що буде з цінами перед новорічними святами

До кінця року ціна на яйця може зрости ще на 10%.

Традиційно влітку ціни на яйця нижчі через збільшення пропозиції та необхідність швидко реалізувати продукт. А восени ціни зростають.

Таку думку висловив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка в коментарі для "Факти ICTV".

За його словами, однією з причин подорожчання є зростання собівартості продукції. Зросли ціни на фуражну пшеницю, кукурудзу, соняшниковий шрот. Тому корми подорожчали й вартість утримання курей збільшилась.

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Серед інших причин – ціни на електроенергію. Вони також зростають, а її споживання з приходом холодів тільки збільшиться. Через короткий світловий день птахам потрібні комфортні умови, в тому числі освітлення.

"Крім цього, маємо сезонний фактор, зокрема зменшується пропозиція від домогосподарств, яка є стабільно високою з травня до вересня", – зазначив Максим Гопка.

Ціни на яйця в Україні продовжать зростати восени та взимку через додаткові витрати на обігрів, освітлення, але стабілізуються навесні, коли пропозиція збільшиться, каже експерт.

Нагадаємо, вартість моркви в Україні досягла 18-25 грн/кг через активні закупівлі оптовиками та населенням.

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