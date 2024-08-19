YBC_звітує: СОЦІАЛЬНІ ПРОЄКТИ

Ділимось важливими цифрами.

Впродовж останніх місяців ми впровадили низку соціальних проєктів. Наразі маємо перші результати наших зусиль. А отже, за цей час ми зробили:

14 кейсів юридичної допомоги військовим

юридичної допомоги військовим 5 семінарів з “Адаптації цивільних”

з “Адаптації цивільних” 42 відкритих вакансій для ветеранів від учасників YBC

для ветеранів від учасників YBC 36 співбесід і 6 працевлаштованих ветерани

ветерани 3 відкритих нових бізнеси ветеранами

ветеранами 10+ нових партнерів у обличчі ГО та державних установ

у обличчі ГО та державних установ 1 власний Благодійний Фонд YBC

Нашою ключовою метою є постійна синхронізація з викликами часу. Тому для реалізації ми обирали проєкти, які є найбільш актуальними нам самим та суспільству. Так у переліку з’явилися:

Семінари “Адаптація цивільних” у співпраці з практикуючими профільними психологами. Всі записи ви можете знайти на нашому YouTube

Програма «Юридична допомога для військових» у колаборації з юридичними партнерами “МЕРЕЖА ПРАВА”. Разом ми не тільки вирішуємо проблемні питання, а й провели вебінар для військових, ветеранів та членів їх родин на тему “Виплати для військовослужбовців та ветеранів”.

Програма “Менторство для ветеранів”. В рамках співпраці учасники YBC діляться своїм досвідом як запрошені спікери для ветеранів які починають свій шлях в підприємництв. На даний момент ми маємо три закритих кейси. Наші бенефіціари відкрили три бізнеси: чайна, кондитерська та автопарк. Відгуки ви можете знайти тут.

Програма «Підтримка військових та ветеранів», у якій ми виділили головний пріоритет - працевлаштування ветеранів та членів їх сімей. Більш детально про це на сторінці Благодійного фонду YBC та у нашому телеграм-канал

Конвертувати нашу експертизу, вміння об’єднувати людей і прагнення допомагати в корисні суспільству проєкти - ми прагнемо разом. Тож, долучайтесь, якщо ви ще не з нами.