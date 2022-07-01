Є кілька сценаріїв: Україна розглядає можливість реструктуризації зовнішнього боргу

Українська влада вивчає можливість реструктуризації боргу через обмеження джерел фінансування бюджету в умовах війни.

Міжнародний валютний фонд консультує владу України в цьому питанні, робить аналіз фінансової та боргової ситуації.

Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на три анонімні джерела, знайомі з обговоренням.

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За даними видання, в України є час до 1 вересня для погашення 1,4 мільярда доларів і виплати відсотків.

За даними двох джерел видання, наразі розглядається кілька сценаріїв реструктуризації боргу, але до кінця літа ухвалення рішення з цього питання не очікується.

Один зі сценаріїв, який розглядає Україна, — це так званий "запит на згоду", тобто запит від емітента на погодження власником облігацій внесення змін до умов випущених цінних паперів.

Інший сценарій передбачає використання заморожених активів Росії як заставу. Проте співрозмовники видання зазначають, що для них незрозуміла юридична життєздатність такої ідеї.

Нагадаємо, МВФ перерахував Україні 1,4 млрд доларів в еквіваленті за програмою екстреної підтримки Rapid Financing Instrument. Вони були спрямовані на невідкладні потреби платіжного балансу України, що виникають у зв'язку з наслідками війни, і критично важливу підтримку в короткостроковій перспективі.

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