Є одна умова: коли штраф після розшуку ТЦК анулюється автоматично

Розшук ТЦК і штраф — не одне й те саме. Адвокати пояснили, коли покарання можуть скасувати автоматично.

Віра Хмельницька
Що відбувається зі штрафом після зняття з розшуку ТЦК / © ТСН

В Україні громадяни все частіше стикаються з питаннями щодо розшуку територіальними центрами комплектування (ТЦК) та можливих штрафів. Важливо, що зняття з розшуку не завжди автоматично означає відсутність фінансових санкцій — усе залежить від конкретних обставин.

Про це повідомляють юристи на порталі «Юристи.UA».

За словами фахівців, якщо особу було знято з розшуку без винесення постанови про адміністративне правопорушення, штраф фактично не застосовується. У такому випадку відсутній сам факт притягнення до відповідальності.

Водночас розшук і штраф — це різні юридичні процедури. Розшук означає, що особу намагалися знайти через порушення правил військового обліку або мобілізаційного законодавства. Штраф же є окремим видом покарання, який накладається лише за наявності відповідного рішення.

Юристи також зазначають, що у деяких випадках штраф може залишатися чинним навіть після зняття з розшуку — якщо відповідна постанова вже була винесена раніше.

ВЛК і бронювання — пояснення експертів

Окремо пояснюється ситуація з військово-лікарською комісією (ВЛК). Якщо громадянин отримав бронювання (відстрочку від мобілізації), проходження ВЛК зазвичай не є обов’язковим. Винятки можливі, зокрема, якщо особа раніше була визнана обмежено придатною або сама ініціює медичний огляд.

Щодо цифрових сервісів, інформація про бронювання відображається у застосунку «Резерв+» та синхронізується з державним реєстром «Оберіг». Це означає, що відповідні дані доступні для перевірки ТЦК.

Фахівці радять уважно стежити за своїм статусом у реєстрах та, у разі виникнення спірних ситуацій, звертатися за юридичною консультацією.

