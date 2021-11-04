Економіка України у 2021-2022 роках зростатиме - прогноз ЄБРР

Цьому зростанню сприятимуть великий врожай зернових та нормалізація ділової активності.

Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує ріст економіки України на 2021 рік на рівні 3,5%. Такі самі темпи росту ВВП за даними ЄБРР очікують і в 2022 році.

Таку інформацію банк опублікував в оновленому прогнозі щодо України 4 листопада.

"Згідно з прогнозом Банку, внутрішній валовий продукт (ВВП) країни зростатиме на 3,5% щороку в 2021- 2022 роках. У 2021 цьому зростанню сприятимуть великий врожай зернових та нормалізація ділової активності, але повільні темпи реалізації реформ та вакцинації від Covid-19 залишаються основними ризиками для цього прогнозу", – повідомили у банку.

За інформацією банку, тривалий локдаун на початку 2021 р. призвів до падіння ВВП України на 2,2% у першому кварталі порівняно з першим кварталом минулого року, але вже у другому кварталі відбулося зростання на 5,7%. Цьому сприяло двозначне зростання обсягів приватного споживання та інвестиції, а налагодження міжнародної торгівлі вплинуло на зміцнення курсу гривні.

"Інфляція зростала у 2021 р. і сягнула 11% у вересні на тлі зростання цін на продукти харчування та енергоносії. У зв’язку з цим Національний банк України був змушений посилювати монетарну політику і в поточному році підвищив облікову ставку вже чотири рази, внаслідок чого вона збільшилася з 6% на початку року до 8,5% у вересні", — розповідають у ЄБРР.

Враховуючи дуже позитивні показники у першому півріччі, ЄБРР покращив свій прогноз зростання в 2021 р. для регіону інвестицій до 5,5%, тобто на 1,3 процентного пункта порівняно із своїм червневим прогнозом. При цьому Банк наголошує, що численні загрози все ще є.

У банку зазначають, що основними причинами інфляції у країнах, в яких він працює, є зростання цін на енергоресурси, дефіцит на ринку праці та розриви ланцюжків постачання товарів.

Важливо зазначити, що ЄБРР підтвердив свій червневий прогноз, у якому також очікував зростання економіки України у 2021-2022 роках на рівні 3,5%. Водночас Національний банк України погіршив очікування зростання економіки з 3,8%, як прогнозували влітку цього року до 3,1%. Як зазначалось, у другому кварталі 2021 році ВВП України зріс на 5,4% порівняно з відповідним періодом 2020 року.

Читайте також:

Народний депутат "Слуги Народу", голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев заявив, що Верховна Рада сьогодні, 4 листопада, може працювати до пізнього вечора.

Міністерство закордонних справ Польщі заявило про вторгнення невідомих озброєних осіб у військовій формі через кордон з Білоруссю.

В Україні середня зарплата за вересень зросла майже на 250 гривень.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання