Єдині ліміти та скасування додаткових комісій – НБУ пропонує зміни через проблеми з електроенергією

Національний банк України звернувся до банків з пропозицією встановити єдині розширені ліміти та скасувати додаткові комісії на зняття готівки власниками карток інших банків в банкоматах через проблеми в енергосистемі України.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

НБУ пропонує запровадити "банкоматний національний роумінг", який передбачає встановлення єдиних розширених лімітів та скасування додаткових комісій на зняття готівки власниками карток інших банків в банкоматах.

Це розширить можливості оперативного та зручного доступу громадян до власних коштів. Найбільші банки вже долучилися до цієї ініціативи, кажыть в НБУ.

"Водночас, зважаючи на підвищений рівень небезпеки щодо функціонування банківської системи через обмеження постачання електроенергії внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру України, підвищено окремі вимоги до банків, які, зокрема, стосуються: визначення в кожному регіоні чіткого переліку чергових відділень (щонайменше 35% відділень), інформування клієнтів щодо режиму роботи банків та їх відокремлених підрозділів із зазначенням переліку чергових відділень, адрес їх місцезнаходження, контактних номерів телефонів та графіка роботи чергових відділень, тощо", - йдеться у повідомленні.

У Нацбанку нагадують, що регулятор продовжує вживати заходи для забезпечення безперервності роботи банківської системи в умовах воєнного стану. Разом із банками втілюється проєкт Power Banking – периметр, побудований на базі чергових банківських відділень, які надаватимуть клієнтам фінансові послуги в умовах тривалої відсутності електропостачання.

Як НБУ готується до робити під час можливого блекауту

В Україні визначено перелік 760 чергових відділень банків, які надають фінансові послуги навіть в умовах тривалої відсутності світла.

НБУ також планує створити мережу з близько 1000 відділень із резервними джерелами електроенергії.

Окрім того, Нацбанк веде перемовини з мережами АЗС, аби в їхніх касах теж можна було зняти готівку.

"Ощадбанк" скасував комісії за зняття готівки в банкоматах з карток усіх банків.

Великі банки України ухвалили рішення про збільшення ліміту зняття готівки з банкоматів. Так, у "ПриватБанку" ця сума становить 20 тисяч гривень; а в "Ощадбанку" – 50 тисяч гривень.

Під час останнього засідання Ставки Головнокомандуючого керівництво країни обговорювало захист банківської системи у разі атак з боку Росії.

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