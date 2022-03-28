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єПідтримка: чотири мільйони українців подали заявки на отримання по 6500 гривень від держави

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єПідтримка: чотири мільйони українців подали заявки на отримання по 6500 гривень від держави

УНІАН

Заявки на отримання грошей прийматимуть лише до кінця березня.

Уже чотири мільйони українців у рамках програми "єПідтримка" подали заявки на отримання від держави по 6500 грн. Ці гроші мають право отримати мешканці регіонів, у яких тривають активні бойові дії.

2,7 млн українців уже отримали кошти – загалом 17,9 млрд грн. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

Нагадаємо:

  • Програму запустили 8 березня.
  • Заявки на отримання по 6500 грн слід подати через "Дію" до 31 березня 2022 року.
  • Послуга доступна для найманих працівників, за яких сплачується ЄСВ, та ФОП усіх груп.
  • Державну допомогу можуть отримати лише мешканці населених пунктів, де активно ведуться бойові дії: Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Донецька, Луганська, Київська, Житомирська, Одеська, Волинська, Дніпропетровська область та місто Київ (перелік регіонів затверджений Кабміном).

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