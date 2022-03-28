єПідтримка: чотири мільйони українців подали заявки на отримання по 6500 гривень від держави

єПідтримка: чотири мільйони українців подали заявки на отримання по 6500 гривень від держави

Заявки на отримання грошей прийматимуть лише до кінця березня.

Уже чотири мільйони українців у рамках програми "єПідтримка" подали заявки на отримання від держави по 6500 грн. Ці гроші мають право отримати мешканці регіонів, у яких тривають активні бойові дії.

2,7 млн українців уже отримали кошти – загалом 17,9 млрд грн. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

Нагадаємо:

Програму запустили 8 березня.

Заявки на отримання по 6500 грн слід подати через "Дію" до 31 березня 2022 року.

Послуга доступна для найманих працівників, за яких сплачується ЄСВ, та ФОП усіх груп.

Державну допомогу можуть отримати лише мешканці населених пунктів, де активно ведуться бойові дії: Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Донецька, Луганська, Київська, Житомирська, Одеська, Волинська, Дніпропетровська область та місто Київ (перелік регіонів затверджений Кабміном).

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